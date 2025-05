Tornano i camper al Caio Mario: “Situazione non più tollerabile”

Quattro camper in via Rignon e uno in via Pernati di Momo. Neanche il tempo di esultare (al Centro Europa) per l’addio delle carovane ed ecco che il problema si sposta in un altro punto della Circoscrizione 2. Ancora una volta dalle parti del parcheggio Caio Mario.

Sale la rabbia dei residenti

“Come al solito stanno occupando i marciapiedi e ammucchiando immondizia” cosi i residenti. Il timore è che si tratti delle stesse persone già presenti in via Nitti. “Ieri uno di loro si è parcheggiato in doppia fila, praticamente all'angolo con corso Agnelli. A seguito di una chiamata è arrivata la Polizia che lo ha fatto spostare”.

Schirru: "Risposte concrete"

Sul caso è intervenuto Davide Schirru, consigliere di “Noi progettiamo per la 2” della Circoscrizione 2. “I residenti sono ormai stremati da una situazione di continuo via vai - così Schirru - che comporta schiamazzi e accumulo di immondizia di vario genere, con la conseguente creazione di un clima di insicurezza e timore per la popolazione. Non è ulteriormente procrastinabile un intervento organico e coordinato sul territorio comunale per dare risposte concrete”.