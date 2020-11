Torino Basket: I Nuovi Sponsor della Stagione

Il basket, insieme a molte altre discipline sportive, è uno degli sport principali che da anni appassionano gli italiani. In particolare, molte sono le persone che amano piazzare scommesse sportive sul basket e, a tal proposito, a questo sito potrete trovare alcune utili informazioni su uno dei bookmaker più famosi in Italia.

Tuttavia, in questo articolo ci concentreremo sul Torino Basket, una società che per motivi di sponsorizzazione è conosciuta anche con il nome di Reale Mutua Torino. Più nello specifico, oltre a vedere un po’ di storia su come questa società di è formata, vedremo anche chi sia il nuovo sponsor della squadra per la stagione 2020/2021.

Basket Torino: Le Origini

Le origini di questa società derivano dalla parola ‘fede’ in quanto è proprio in un oratorio che nasce il Torino Basket, ed è proprio la fede la qualità più importante che seguirà la società per tutto il percorso.

Si può dire che sia stato proprio un prete, Don Gino Borgogno, ad aver fatto appassionare la città al basket, dando vita ad una passione che dura fino ai giorni nostri.

Sebbene il percorso della squadra non sia stato tutto rose e fiori, il Torino Basket è sempre riuscito a tenere duro, fino ad arrivare a conquistare alcune soddisfazioni importanti.

Fra queste possiamo contare la finale di Coppa Korac, oppure persino la vittoria della Coppa Italia arrivata nel 2018. Tuttavia, le gioie vissute sul campo di gioco sono sempre state accompagnate da difficoltà, errori, e ostacoli di varia natura.

Il Torino Basket nel corso della sua storia è caduto più volte, ma l’importante è che ha sempre trovato la forza e la determinazione di rialzarsi, trasformando gli sbagli in esperienza.

Anche oggi la società non ha intenzione di fermarsi, e continuerà a provare e rischiare perché la filosofia che affianca la squadra è che per avere successo bisogna rischiare di sbagliare.

Valmora: Il Nuovo Sponsor

Per la stagione 2020/2021 sarà Valmora ad essere lo sponsor ufficiale della Reale Mutua Basket, un’azienda che opera sul territorio Torinese e che conferma il suo sostegno per il rilancio del basket nella città di Torino. Ma cosa è Valmora esattamente?

Valmora è un’azienda che si occupa di distribuire acqua minerale proveniente da una sorgente alpina posizionata sulle Alpi piemontesi e che contiene la leggerezza e la purezza tipica del terreno montano da cui sgorga.

Più nel dettaglio, Valmora è il brand principale di Pontevecchio di Luserna San Giovanni, un’azienda che da ben 45 anni compete nel mercato dell’acqua minerale e che ormai si è affermata come una potenza all’avanguardia nel suo campo. Inoltre, risulta essere tra le dieci maggiori produttrici di acqua minerale per il numero di bottiglie distribuite.

La famiglia Damiano, che da sempre gestisce l’azienda, adotta una seria politica di innovazione e investimenti basati sull’avanzamento della tecnologia ma senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e l’utilizzo di energie rinnovabili.

Infine, l’amministratore delegato del Torino Basket afferma di essere orgoglioso di avere come partner un’eccellenza del territorio anche per questa nuova stagione.