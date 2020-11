Lavolta candidato alle primarie Pd: “La scelta avvenga tramite lo strumento di partecipazione”

Ora è ufficiale. Enzo Lavolta ha formalizzato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco delle elezioni amministrative di Torino 2021. A renderlo noto è lo stesso vice presidente del Consiglio comunale e consigliere del Partito Democratico, che molto probabilmente competerà con Stefano Lorusso, Luca Jahier, che avevano espresso la volontà di candidarsi e Igor Boni, che proprio oggi ha formalizzato la decisione. Sullo sfondo, invece, rimane Gianna Pentenero, che non ha ancora sciolto le riserve.

Due i temi principali toccati da Lavolta nel presentare la sua candidatura, già annunciata negli scorsi mesi: salute e lavoro. “Ho formalizzato la mia candidatura alle primarie. L’ho fatto dopo che il Partito Democratico e la coalizione hanno definito un percorso chiaro e netto entro il quale muoversi”, scrive Lavolta.

Il suo è un invito esplicito ai vertici del partito a non prendere in considerazione una cancellazione delle primarie, ora previste per il febbraio del 2021, causa Covid: “La scelta del candidato sindaco non può che avvenire attraverso lo strumento di partecipazione democratica deciso dal centrosinistra”.

Nelle ultime settimane, la seconda ondata aveva messo in forte dubbio lo svolgersi delle primarie, considerate un rischio dal punto di vista sanitario e un momento di difficile organizzazione, vista l’impossibilità allo stato attuale di riunire tante persone in presenza. "Occorrerà che lo strumento democratico delle primarie venga celebrato in tutta sicurezza. E vi sono tutte le condizioni per poterlo fare - afferma il consigliere comunale - Sin d’ora mi dichiaro disponibile a mettere a disposizione della coalizione strumenti e soluzioni alle quali si sta lavorando da tempo e finalizzati a questo scopo".

Da Lavolta arriva quindi un appello a fare proprio delle primarie il volano di un auspicato ritorno alla normalità, anche democratica: “Al termine della pandemia – spiega l’esponente dem – avremo da ricostruire un tessuto sociale ed economico disgregato. Noi tutti vogliamo superare questo periodo buio ed arrivare alla fine del tunnel recuperando il più possibile il ritorno alla normalità".

“C’è e ci sarà sempre più il bisogno di partecipare, proprio come conseguenza al momento di privazione eccezionale che viviamo. Le primarie del 2021 saranno un grande occasione per uscire in sicurezza dal tunnel”, conclude Lavolta.