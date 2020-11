Laura Pompeo, assessore alla Cultura di Moncalieri, rieletta Presidente dello SBAM

E’ stata rieletta Presidente dello SBAM l’assessore di Moncalieri Laura Pompeo, durante la riunione online di oggi, martedì 17 novembre, alla presenza di tutti i comuni facenti parte il progetto.

“Sono riconoscente per l’apprezzamento manifestato dal voto unanime dei miei colleghi e dei Comuni (Chieri, Collegno, Settimo, Beinasco, Chivasso) che ringrazio per la rinnovata stima e fiducia. Sento forte la responsabilità in una fase tanto difficile e delicata, come quella che stiamo vivendo.​ Il lavoro svolto nei 5 anni passati è stato intenso e ha condotto a esiti straordinari: abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile, grazie alla collaborazione tra le 70 biblioteche ed alla professionalità dei bibliotecari e delle bibliotecarie, che ringrazio".

Amministratori e tecnici hanno fatto il punto su 16 anni di collaborazione tra le biblioteche, la più importante espressione culturale della Città Metropolitana. I risultati sono significativi e i dati statistici confermano l’eccellenza del progetto.