Una raccolta fondi per salvare Hope: “Abbiamo bisogno di 1.000 euro"

Hope ha solo quattro mesi, ma la sua vita è già una corsa contro il tempo. È stata trovata a Napoli in condizioni drammatiche: denutrita, con una grave infezione agli occhi che rischia di lasciarla cieca. Per darle una possibilità, i volontari dell’associazione Le Sfigatte Odv l’hanno portata d’urgenza a Torino, dove ora riceve cure specialistiche.

Le sue condizioni restano critiche. Se sopravviverà, sarà necessario un intervento di enucleazione per rimuovere entrambi gli occhi, insieme a un lungo percorso di cure e ricoveri. È stata chiamata Hope - speranza - perché per lei ogni giorno è una battaglia per conquistarsi una nuova vita.

L’associazione lancia ora un appello: 1.000 euro entro il 20 ottobre per coprire parte delle spese veterinarie, dai farmaci all’alimentazione specifica, dal ricovero clinico all’operazione. “Siamo sommerse dalle emergenze - spiegano le volontarie -, e senza l’aiuto dei cittadini non potremo continuare ad accogliere gatti in condizioni disperate come Hope”.

I fondi serviranno non solo a garantire le cure immediate, ma anche a sostenere un progetto più grande: Le Sfigatte partecipano al Bando Almo Nature - “Companion for Life” per ampliare il rifugio di Gassino Torinese con tre nuove aree protette, ambienti casalinghi dotati di casette coibentate e riscaldate, dove accogliere subito gatti malati o abbandonati, senza bisogno di gabbie.

Chi vuole aiutare può contribuire con una donazione: anche un piccolo gesto oggi può regalare a Hope e ad altri gatti una seconda possibilità.