A Collegno, chiusa la passerella pedonale sulla Dora tra via al Molino e via Duca Amedeo

Da lunedì 1° settembre a mercoledì 3 settembre

A Collegno, chiusa la passerella pedonale sulla Dora tra via al Molino e via Duca Amedeo

Da lunedì 1° settembre a mercoledì 3 settembre la passerella pedonale sulla Dora tra via Al Molino e via Duca Amedeo intitolata all’Arma dei Carabinieri rimarrà chiusa per un intervento da parte della SMAT di riparazione di alcune tubazioni.

I pedoni potranno attraversare la Dora utilizzando il ponte Sebusto riaperto il 26 agosto scorso.

