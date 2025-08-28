Da lunedì 1° settembre a mercoledì 3 settembre la passerella pedonale sulla Dora tra via Al Molino e via Duca Amedeo intitolata all’Arma dei Carabinieri rimarrà chiusa per un intervento da parte della SMAT di riparazione di alcune tubazioni.
Collegno-Rivoli-Grugliasco | 28 agosto 2025, 13:58
A Collegno, chiusa la passerella pedonale sulla Dora tra via al Molino e via Duca Amedeo
Da lunedì 1° settembre a mercoledì 3 settembre
Da lunedì 1° settembre a mercoledì 3 settembre la passerella pedonale sulla Dora tra via Al Molino e via Duca Amedeo intitolata all’Arma dei Carabinieri rimarrà chiusa per un intervento da parte della SMAT di riparazione di alcune tubazioni.
