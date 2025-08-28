 / Attualità

Attualità | 28 agosto 2025, 20:57

Rosa Chemical cerca modelle per il lancio del suo centro estetico “Piediny”

L’insegna comparsa nelle scorse settimane si affaccia su via dei Quartieri. Il rapper torinese intanto sarà concorrente di Ballando con le stelle

Il torinese Manuel Rocati, in arte Rosa Chemical, è pronto ad aprire il suo negozio di beauty nel cuore di quadrilatero ed è in cerca di modelle per i video promozionali. 

Come annunciato da Corriere della Sera, il nuovo centro che si affaccia su via dei Quartieri promette di essere gender fluid proprio come è sempre stato lo style di Rosa che due anni fece parlare di sé per il suo bacio a Fedez sul palco del Festival di Sanremo.

Piediny, in cerca di modelle

Piediny, questo il nome che si legge nell’insegna rosa shocking aprirà a breve, anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale, ma è chiaro che il giorno di inaugurazione si avvicina mentre fervono i lavori. 

Il tutto in attesa di vedere il rapper a settembre nella veste di concorrente di Ballando con le Stelle. 

Chiara Gallo

