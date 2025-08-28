Rosa Chemical cerca modelle per il lancio del suo centro estetico “Piediny”

Il torinese Manuel Rocati, in arte Rosa Chemical, è pronto ad aprire il suo negozio di beauty nel cuore di quadrilatero ed è in cerca di modelle per i video promozionali.
Come annunciato da Corriere della Sera, il nuovo centro che si affaccia su via dei Quartieri promette di essere gender fluid proprio come è sempre stato lo style di Rosa che due anni fece parlare di sé per il suo bacio a Fedez sul palco del Festival di Sanremo.
Piediny, in cerca di modelle
Piediny, questo il nome che si legge nell’insegna rosa shocking aprirà a breve, anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale, ma è chiaro che il giorno di inaugurazione si avvicina mentre fervono i lavori.
Il tutto in attesa di vedere il rapper a settembre nella veste di concorrente di Ballando con le Stelle.