Un Top player per aiutare il Banco alimentare: Marchisio al fianco della Colletta [FOTO e VIDEO]

Un volto noto e amato per sostenere una nobile causa. Il Banco Alimentare trova un alleato per la 24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Anzi, un "top player", visto che si tratta di Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della Nazionale.

Un aiuto prezioso, visto che l'evento di solidarietà con chi ha più bisogno si terrà in una forma meno "visibile" e dunque più complicata da fare abbracciare e condividere: per ragioni di sicurezza sanitaria, infatti, quest’anno nei supermercati italiani non saranno raccolti direttamente gli alimenti, ma si potranno acquistare dal 21 novembre all’8 dicembre delle “gift card” da 2, 5 e 10 euro, il cui valore sarà convertito in cibo non deperibile che sarà distribuito alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone.