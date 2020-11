Pininfarina Engineering: 8 ore di sciopero e presidio davanti ai cancelli di Cambiano

Otto ore di sciopero, nella giornata di domani - mercoledì 18 novembre - per i lavoratori della Pininfarina Engineering. Si prepara così a essere scritta una nuova pagina della vertenza che vede al centro dell'attenzione 135 lavoratori alle prese con la procedura di liquidazione decisa dall'azienda, di proprietà del gruppo indiamo Mahindra.

La decisione, presa dalla Fim-Cisl insieme alle rsu dell'azienda, cade in concomitanza con l'incontro che si terrà alle 10 - in via telematica - tra sindacati, dirigenza aziendale e rappresentanti delll'Amma di Torino.

Dalle 14.30 in poi, inoltre, sono previsti un'assemblea e un presidio statico davanti ai cancelli dello stabilimento di Pininfarina spa di Cambiano.

"In un momento così complicato e delicato - dicono da Fim Cisl - è necessario che tutti i lavoratri partecipino alle iniziative e soprattutto alle assemblee per essere informati della situazione. Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare allo sciopero per la difesa del proprio posto di lavoro. Siamo sicuri che tutti i lavoratori e lavoratrici della Pininfarina Engineering sapranno come sostenere la causa che oggi coinvolge tutti".