Aggressioni e minacce sulle mogli e sulle madri: in manette tre uomini violenti

Una persona di 64 anni è stata arrestata dai carabinieri a Barriera Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dopo che le indagini della Stazione Torino Barriera Milano hanno accertato che - tra settembre e novembre di quest’anno -, aveva minacciato, insultato e aggredito fisicamente la moglie in maniera continua e sempre più grave.