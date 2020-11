Traffico intenso sulle frequenze radio di Torino: da Bersani ad Ambra, dalla Mannoia ai Negramaro

Da Ambra ai Negramaro, passando per Samuele Bersani e Fiorella Mannoia. Sono giorni di "traffico intenso" sulle frequenze radiofoniche cittadine, in particolare su quelle di Radio Manila.

E il primo appuntamento in calendario è per le 14.50, quando in compagnia di Devis Maido' il cantautore romagnolo presenterà il suo nuovo disco, uscito da poche settimane, "Cinema Samuele". 17.35 di mercoledì 18 novembre, quando in onda ci sarà l'attrice e personaggio tv che però in questo caso presenta il suo nuovo libro "InFame", edito da Rizzoli.

Doppio appuntamento musicale, invece, per la giornata di giovedì 19 novembre, quando ai microfoni si alterneranno Fiorella Mannoia (15.50) con il suo nuovo disco "Padroni di niente" e poi il gruppo salentino che con il leader Giuliano Sangiorgi presenta "Contatto". In questo caso, appuntamento alle 16.35.