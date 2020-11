Arriva il Black Friday di Palestre Smart!

In Palestre Smart non ci arrendiamo...

Acquista un abbonamento in prevendita a 49€ anziché a 99€ per un anno di palestra (RECUPERO MESI PERSI PER COVID19), non aspettare, preparati al black friday più SMART che ci sia! L'abbonamento parte dal tuo primo ingresso in palestra appena sarà possibile ricominciare...

La promozione è valida dal 23 al 30 Novembre in prevendita online sul nostro sito oppure con il primo ingresso, quando le disposizioni legate alle norme di anti covid-19 lo permetteranno

Guarda il video, che spiega bene il tutto: https://www.facebook.com/watch/?v=2685080271807430

Palestre Smart si rivolge agli amanti del fitness, con tariffe ottimali per chi ha necessità di organizzare al meglio la propria forma fisica durante una giornata frenetica.

Scopri di più su www.palestresmart.com o seguici sui social!

Palestre Smart è The intelligent workout, meno vicini, più sicuri!

Guarda e ascolta il video con le principali regole nel rispetto del distanziamento sociale: https://youtu.be/zIbXgp4vJ9g

