Oltre sessanta dosi di coca in casa, arrestato per spaccio un 24enne

Un cittadino senegalese di 24 anni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il ragazzo era stato notata in Corso Francia dagli agenti del commissariato di Barriera di Milano a consegnare qualcosa ad un individuo dopo averlo tolto dalla bocca.

Dopo un breve pedinamento per poi raggiungerlo e sottoporlo a perquisizione personale. Il giovane aveva addosso 145 euro in contanti e un mazzo di 3 chiavi, due delle quali aprivano due locali nel quartiere Pozzo Strada. All'interno dell'alloggio sono stati rinvenuti 650 euro in contanti, 16 dosi di Crack all’interno di un calzino, 46 dosi di cocaina nel termosifone, 2 bilancini elettronici di precisione e svariato materiale da confezionamento in cucina.