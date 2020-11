Caselle Sud si mette in vetrina: Torino entra a far parte del sistema museale di Leonardo

Torino da oggi entra a far parte del Sistema Museale di Leonardo. Situato presso lo stabilimento Leonardo Velivoli di Torino Caselle Sud, il Museo dell’Industria Aeronautica Leonardo ospita alcune tra le produzioni più significative dell’Azienda: dai velivoli costruiti in legno e con le superfici alari ricoperte in tela, a quelli costruiti in fibra di carbonio e titanio, con sofisticati sistemi di navigazione e gestione della missione, sino agli aerei pilotati da remoto. Un Museo e centro di documentazione storica che custodisce un patrimonio unico e che da oggi si aggiunge agli altri archivi storici e realtà espositive proprietà di Leonardo (Museo Agusta, Museo Breda Meccanica Bresciana, Museo delle Officine Galileo, Museo del Radar) coordinate da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine.