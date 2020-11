Federnoleggio-Confesercenti Piemonte, Tiziano Merlin è il nuovo presidente

"L'emergenza Covid ha messo in ginocchio la nostra categoria - dice il neopresidente - ed è necessario mettere in campo misure che, nell'immediato, sostengano le imprese e, in prospettiva, ci consentano di essere pronti per la ripartenza. Voglio intanto segnalare alla Regione Piemonte due criticità che - se risolte- ci consentirebbero di lavorare meglio.

"In primo luogo chiediamo che venga riservato un certo numero di stalli a Ncc bus e auto in prossimità delle stazioni ferroviarie: troppo spesso, infatti, gli operatori sono costretti a improvvisare la sosta/fermata in aree vietate o addirittura pericolose per l’utenza. Un’altra richiesta è quella di ribadire che i nostri mezzi sono autorizzati a transitare in aree Ztl e in corsie riservate al Tpl, benché svolgano servizi privati. Questo è definito da una norma precisa, ma spesso i Comuni complicano le operazioni di transito, addirittura chiedendo di comunicare le targhe di anno in anno, come nel caso del comune di Torino, o inibendo il transito nelle corsie riservate. Riteniamo opportuno, dunque, che la Regione emani una circolare esplicativa a tutti i Comuni, affinché adottino una linea uniforme. Alla Regione segnaliamo anche che il settore bus (a differenza di quello auto) è stato escluso dal Bonus regionale e non ci spieghiamo il perché: auspichiamo chi si trovi un rimedio".