Scuole per l'infanzia: il Comune di Torino cerca altri 40 assistenti educativi

La Città di Torino cerca assistenti educativi da impiegare nelle scuole dell'infanzia e nei nidi d'infanzia comunali. Ad oggi, con l’offerta di lavoro per questo profilo professionale proposta attraverso l’agenzia Tempor ne sono stati reclutati 83, ma ne servono ancora 40 per soddisfare il fabbisogno di personale nelle scuole per l’infanzia.

L’assessora all’Istruzione, Antonietta Di Martino, sottolinea “l’importanza di questa figura professionale per il funzionamento delle scuole dell'infanzia e dei nidi, soprattutto nell’attuale contesto di emergenza sanitaria. Gli assistenti educativi – aggiunge Di Martino – svolgono oggi, tra i loro compiti, una serie di attività previste per dare attuazione alle disposizioni regionali e nazionali finalizzate a contenere la diffusione del contagio da Covid 19. Si tratta di lavori – afferma ancora la responsabile delle politiche comunali per l’istruzione - che sono fondamentali per la frequentazione in sicurezza di spazi e locali scolastici da parte di bambini, educatori e di tutto il personale. Un impegno molto importante per garantire qualità e, in questo momento in modo particolare, sicurezza nei servizi comunali per l’infanzia”.

Le persone interessare all’offerta di lavoro temporaneo per il profilo professionale di “assistente educativo” possono consultare per informazioni il sito web della Città di Torino all’indirizzo www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml , e rivolgersi poi direttamente all’Agenzia di lavoro Tempor (via Susa 40 a Torino, tel. 011.5069446, e-mail temportorino@tempor.it)