Auto imbocca la tangenziale in contromano e provoca un incidente: un ferito in codice rosso al Cto

Bruttissimo incidente attorno alla mezzanotte sul raccordo Torino-Pinerolo, all'altezza svincolo di Orbassano.

Tre mezzi coinvolti, un ferito in codice rosso al Cto

Tre i veicoli coinvolti, uno dei quali pare stesse circolando contromano. Il bilancio parla di due feriti: uno in codice rosso al Cto (la conducente della Fiat Punto), ma per fortuna non in pericolo di vita, un altro in codice vedere al San Luigi di Orbassano.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente

Il traffico sulla tangenziale è stato bloccato, con inevitabili code, per consentire i rilievi e il recupero dei veicoli. Ancora da chiarire dove la prima vettura abbia imboccato la tangenziale in contromano.