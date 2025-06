Voucher Vesta finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Canalis (Pd): "Valutiamo un esposto in Procura"

Lo scorso 17 giugno l’assessore regionale Marrone ha proseguito il suo tour di presentazione del voucher regionale Vesta, facendo tappa a Carmagnola, oggi guidata da una Giunta a trazione Fratelli d’Italia. "La locandina dell’evento riportava esclusivamente il logo istituzionale della Regione Piemonte, ma i partecipanti sono stati accolti dalle bandiere di Fratelli d’Italia, come già accaduto nelle tappe di Chivasso e Cavour", attacca la consigliera regionale del Pd Monica Canalis.

"Ora valuteremo un esposto in Procura e alla Corte dei Conti, per uso distorto dei fondi europei a cui Marrone ha attinto per finanziare il voucher Vesta (finanziato per l’esattezza con 30 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo). Il Fondo Sociale Europeo non può essere usato per la propaganda di partito", prosegue l'esponente dem. "Capiamo che il comune di Carmagnola - già destinatario di ben 100.000 euro di fondi regionali socio assistenziali per il Festival Samsara (che di socio assistenziale ha ben poco) - sia ormai diventato il laboratorio elettoralistico personale dell’assessore Marrone, ma qui si rasenta il danno erariale: i fondi europei non possono essere usati per iniziative di partito".

Canalis conclude sottolineando: "Tutto questo senza contare che la Giunta Cirio sta rendendo sistematico il ricorso a bonus temporanei e non universalistici (Vesta sulla fascia d’età 0-6, Scelta Sociale sulla non autosufficienza, Vita Nascente sul materno infantile), definanziando contemporaneamente i servizi sociali, educativi e sanitari più capillari e strutturali. Non ci stancheremo di ripetere che i diritti non si tutelano con i voucher, i bonus e i click day, ma con misure stabili, esigibili ed universalistiche".