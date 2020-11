Basket, la Reale Mutua Torino si prepara al derby contro Biella

Coach Cavina e Jason Clark presentano il derby con Biella, che apre la stagione della Reale Mutua Basket Torino. Una sfida già vista in Supercoppa, ma che con l’inizio del campionato cambia i suoi contorni ripartendo da zero. C’è voglia di iniziare in casa gialloblu, mettendosi subito alle spalle la giornata storta vissuta con Forlì.

Coach Cavina: "C’è tanta voglia di iniziare, soprattutto dopo la giornata storta con Forlì, dove abbiamo comunque giocato con grande intensità, purtroppo senza che riuscissimo a trovare la via del canestro. Giocheremo subito un derby, abbiamo già incontrato Biella, ma adesso inizia il campionato e saranno partite diverse".

"Sarà un campionato particolare, in cui dipenderà molto chi scenderà in campo nelle partite. A prescindere dalle assenze, la cosa più importante sarà avere la giusta determinazione e la voglia di partire, facendolo nei migliori dei modi.

Jason Clark: "Sono veramente felice per l'inizio della stagione. Ci alleniamo duro tutti i giorni, diamo il massimo tutti i giorni, lavorando davvero duro. L'inizio del campionato è stato posticipato, ma ora io mi sento pronto e i miei compagni sono pronti a cominciare, è quello per cui stiamo lavorando sodo. Siamo davvero carichi per questo inizio".

"Domenica, la nostra prima gara sarà un match combattuto, sarà così tutto l'anno, troveremo sempre avversari ostici. Dovremo essere concentrati e pensare ad una gara alla volta, facendo sempre del nostro meglio in campo".