Coronavirus, il Comune di Moncalieri stanzia 300 mila euro per aiutare le fasce deboli

Il Comune di Moncalieri scende in campo in favore di coloro che più hanno sofferto e stanno soffrendo per le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria.

Nel corso del Consiglio comunale svoltosi nella serata di ieri, giovedì 19 novembre, è stata decisa una variazione all'assestamento di bilancio per recuperare circa 300 mila euro da destinare all'aiuto a pagare gli affitti e le bollette, oltre a iniziative di supporto per le fasce deboli della cittadinanza, in maggiore difficoltà in questo periodo a causa del coronavirus.

Finanziare le attività per le persone in stato di disagio economico è stata coinsiderata una priorità in questa fase, dall'Amministrazione Montagna. <Una grossa fetta di questi aiuti andranno a chi è in ritardo a pagare la locazione del proprio appartamento: una decisione per preservare gli affittuari dal rischio di sfratto.

Vigerà la regola del reddito Isee per stabilire le fasce a cui destinare i soldi. Inoltre, sarà investito denaro anche per finanziare le attività legate al Covid, come un aiuto in più per chi ha difficoltà nel fare la spesa e pagare le bollette. Perchè "avanti insieme, nessuno indietro" vuole non essere solo uno slogan usato in campagna elettorale.