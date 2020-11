Assestamento Regione Piemonte, 324 emendamenti in Commissione

Sono 66 i nuovi emendamenti presentati dalle opposizioni all’Assestamento di Bilancio, in Prima Commissione nella seduta di stamane. Vanno ad aggiungersi così ai 258 depositati sino a ieri, per un totale di 324. Resta quindi in stallo la discussione del provvedimento nella Commissione Bilancio presieduta da Carlo Riva Vercellotti, che deve licenziare il testo per l’Aula. Non si registrano avvicinamenti tra maggioranza e opposizione per trovare un accordo.

Oggi gli emendamenti discussi sono stati principalmente di carattere ambientale e gli interventi svolti in gran parte dai rappresentanti del M5s - che prendono la parola con tutti i componenti del gruppo per illustrare ogni singolo emendamento - e del presidente di Luv. I lavori proseguono nel pomeriggio.