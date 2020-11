Qualche nube su Torino e provincia, in arrivo le prime gelate in pianura

Correnti più fredde Nord Est che nel corso del weekend apporteranno un calo termico e locali annuvolamenti questa mattina. Il rimescolamento atteso favorirà il dissolvimento delle nebbie e foschie e ci saranno effetti anche sulla qualità dell'aria, con gli inquinanti che la stavano facendo da padrone nei bassi strati atmosferici.

Più freddo la mattina di domenica con colonnina di mercurio finalmente sotto 0 °C, sul settore di pianura. Ad inizio settimana l'alta pressione tornerà nuovamente protagonista riproponendo nebbie in pianura e temperature miti in montagna con un prosieguo di Novembre ancora eccezionalmente asciutto. Forse una svolta da giovedì prossimo.

A Torino avremo quindi questa situazione: oggi e domani, sabato 21 e domenica 22 Novembre

Tempo con nubi irregolari in pianura, in progressivo dissolvimento da domenica. Minime in pianura intorno 0-3°C e massime 7-12°C. Possibili gelate sul settore rurale con termometro sino a -3°C. In pianura venti deboli da Nord in rinforzo sui rilievi soprattutto settore occidentale e settentrionale del Piemonte.

Da lunedì 23 Novembre

Cielo sereno con termometro in ripresa, con ricomparsa delle nebbie sui bassi piani da martedì.

