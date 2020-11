Due film sonori al Museo del Risorgimento, con Paolo Spaccamonti e Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo

Sono due i film sonori che Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Risorgimento hanno realizzato per la terza edizione di TFI Torino Film Industry.

Due produzioni originali che mettono al centro cinema, musica e arte e hanno come protagonisti eccellenze piemontesi, dietro e davanti la macchina da presa.

Si tratta di Fabio Bobbio, che dirige il film sonoro di Paolo Spaccamonti e di Enrico Bisi, regista di Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo.

Insieme a loro, due troupe e tecnici del suono di grandissimo livello.

Il fitto programma di panel, incontri, masterclass di lunedì 23 e martedì 24 novembre - nell’ambito dei Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte durante TFI – partirà proprio dall'appuntamento “Breakfast of Champions”: in entrambe le giornate gli accreditati potranno vedere per la prima volta i due film sonori che rappresentano i primi prodotti, le prime tappe di un percorso artistico e produttivo inedito.

Come dichiara Paolo Manera, direttore Film Commission Torino Piemonte: "Abbiamo sul nostro territorio compositori, musicisti, tecnici del suono che sono un tesoro prezioso, da raccontare e valorizzare molto di più, che mettono Torino e il Piemonte sulla mappa internazionale. E ci sono sempre qui luoghi incredibili, ricchi di storia e storie, che si stanno innovando ridefinendo la loro capacità di raccontarsi ed essere attrattivi, che non sono per noi delle semplici location, ma assoluti protagonisti, se gestiti con passione e inventiva, come il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, che volevamo quest'anno come una delle sedi per Torino Film Industry - Production Days. Nasce da qui, e dall'idea di fare entrare in contatto questi mondi, questo progetto speciale, avviato appositamente per l'evento, che vuole essere una colazione dei campioni per avviare risorgenti due delle giornate di incontri e workshop, ma anche episodi-pilota"per stimolare altre produzioni e racconti per suoni e musica."

E come precisa Ferruccio Martinotti, direttore del Museo Nazionale del Risorgimento: "Un rapporto, quello tra il Museo Nazionale del Risorgimento e Film Commission Torino Piemonte, che nasce con Cartoons on the Bay a Torino per tre edizioni, e si consolida nel tempo sino ad arrivare a queste sonorizzazioni d'ambiente. Un progetto che dimostra come le collaborazioni e le sinergie tra istituzioni culturali, se si fondano su un reale idem sentire, siano in grado di sprigionare energie formidabili, e come davvero sia possibile fissare l'orizzonte progettuale ben oltre la cinta daziaria quando si hanno a disposizione artisti la cui cifra espressiva è unanimemente riconosciuta di caratura internazionale".