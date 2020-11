Venaria, è in isolamento fiduciario, ma esce di casa: "Ero stufo di stare chiuso in una stanza"

Ad allertare le forze dell'ordine era stato lo stesso Covid Hospital della zona, spiegando che l'uomo si era allontanato senza alcuna autorizzazione. In breve, i militari lo hanno rintracciato in strada, mentre passeggiava. E' stato riportato a casa e denunciato.

"Mi ero stufato di rimanere chiuso in una stanza". Così un uomo, residente a Venaria, si è giustificato con i carabinieri che lo hanno sorpreso mentre si aggirava per la città, nonostante avrebbe dovuto essere in isolamento fiduciario.

A Torino, invece, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un bar della zona Sud che aveva consentito l’accesso ad alcuni clienti per effettuare una consumazione al bancone, invece che effettuare il solo take away, l'unica pratica permessa in questi giorni di Zona Rossa. I militari hanno dunque proceduto a chiudere l’esercizio commerciale per 5 giorni e a multare il proprietario del bar e gli avventori.