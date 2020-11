Il Superga di Nichelino lancia una piattaforma del teatro per gli spettacoli a casa

La stagione del teatro Superga di Nichelino non è stata cancellata dalle chiusure, ma ha visto molti interpreti accettare di esibirsi in diretta streaming, per mandare ugualmente in scena gli spettacoli e mantenere il contatto con il pubblico (anche se a distanza).

Proprio per dimostrare ulteriore vitalità e voglia di non arrendersi, lo scorso mese il Superga aveva inaugurato “Nel Salotto Con”, per portare la stagione artistica dentro le case dei cittadini, senza tenere spoglio il palcoscenico. E così, grazie al lavoro fatto in questi giorni, si è arrivati alla nascita di una piattaforma online dedicata al teatro, dove consultare gli spettacoli in arrivo, acquistare i biglietti e accedere alla diretta streaming.

“Nel Salotto Con” quindi riparte, con due spettacoli già programmati, entrambi con inizio alle ore 21: Turandò (domenica 6 dicembre) e Il Gruffalò (sabato 12).