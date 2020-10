"Primi a ripartire, ultimi ad arrenderci": il teatro Superga di Nichelino manda in scena gli spettacoli in streaming (VIDEO)

A pochi giorni dall'apertura della stagione 2020-2021, sulla quale l'ultimo Dpcm del Governo Conte sembrava aver fatto calare il sipario prima ancora di iniziare, il teatro Superga di Nichelino non chiude i battenti ma rilancia, annunciando di voler mandare in onda in streaming i suoi spettacoli. Una decisione simile a quella presa dai 'cugini' di Moncalieri, che hanno fatto in questo modo per poter salvare l'edizione 2020 del Jazz Festival.

La scelta di non spegnere le luci del Superga è stata presa in accordo con l'Amministrazione, che nella serata di ieri ha girato un video molto coinvolgente all'interno e all'esterno del teatro, per annunciare questa novità. "La stagione 2019/2020 non si era conclusa a causa del lockdown, è stato un duro colpo ma lo abbiamo accettato", ha spiegato l'assessore alla Cultura Michele Pansini. "Già a maggio ci eravamo messi a programmare quella nuova, con tanto entusiasmo e nel rispetto di tutte le regole di riferimento".

"Ora sulla cultura si abbatte come una scure la decisione del governo di chiudere i teatri e i cinema: ci auguriamo che venga rivista, non la condividiamo ma la rispetteremo", aggiunge Pansini, che poi rilancia: "Questo teatro però non spegnerà le luci, questo teatro non chiuderà: abbiamo già raccolto le adesioni e la disponibilità di alcuni artisti, che si sono detti pronti ad esibirsi in streaming e senza la presenza del pubblico".

Un concetto rafforzato dalle parole del sindaco Giampiero Tolardo: "In un Paese privato della vitalità e del valore sociale della cultura, a Nichelino il teatro Supega è stato il primo a ripartire e sarà l'ultimo ad arrendersi".