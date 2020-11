Covid, la Fondazione Ulaop-Crt dona 44.000 pannolini alle famiglie in difficoltà

Circa 44.000 pannolini per bambini (2160 pacchi) sono stati donati dalla Fondazione ULAOP-CRT onlus alla rete di Torino Solidale, attraverso il Banco del Sorriso, per aiutare le famiglie fragili del territorio cittadino.

“Una nuova testimonianza concreta dell'attenzione della Fondazione ULAOP-CRT verso le nuove emergenze causate dal Covid19, che hanno duramente colpito molte famiglie con bimbi piccoli – dichiara Cristina Giovando, Presidente della Fondazione ULAOP-CRT onlus –. Ogni giorno è possibile aiutare le famiglie torinesi in difficoltà, donando prodotti nuovi al Banco del Sorriso della Fondazione”.

La raccolta è attiva tutto l’anno presso la sede della Fondazione ULAOP-CRT onlus in corso Unione Sovietica 220/d Torino: è possibile donare intimo nuovo per bambini da 0 ai 6 anni, slip e magliette, prodotti per l'igiene dei più piccoli compresi i pannolini.