Processo a Torino per Daniel McVicar, il "Clarke" di Beautiful: "Io contro ogni tipo di violenza"

"Oggi per la prima volta ho avuto l'opportunità di parlare in aula, in questi mesi ho sempre detto la verità ma per me adesso è importante fare capire che sono contro la violenza di ogni tipo". Parole di Daniel McVicar, il "Clarke" della soap opera Beautiful, a processo a Torino con l'accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex moglie, Virginia De Agostini che però, lo scorso 9 settembre, ha ritirato le accuse.

Il processo va comunque avanti, con McVicar che stamattina in aula ha ribadito quanto sempre sostenuto, dichiarandosi del tutto innocente. "Voglio tornare in modo sereno alla mia attività di attore e regista senza più incubi - aveva già spiegato McVicar - continuerò a vivere a Torino e seguire come padre il mio piccolo Pietro”.

La prossima udienza è in programma il 21 dicembre.