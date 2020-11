Mercato immobiliare Roma: cosa sapere per un vero affare

Come è cambiato il mercato immobiliare di Roma a causa del Covid-19? Questa domanda è così ricorrente che urge dare una risposta chiara e diretta.

Gli effetti della pandemia sul mercato immobiliare sono evidenti e questo non solo nella Città Eterna, ma in tutta Italia. La crisi sanitaria ha portato con sé un cambiamento di esigenze e, soprattutto, delle difficoltà economiche con cui dover fare i conti.

Negli ultimi mesi i prezzi delle case in vendita a Roma sono molto variabili. Tra alti e bassi, nel mese di Ottobre 2020 la richiesta media, che è crescita su base annua, è stata pari a € 2.677 al metro quadro. Va ricordato che si tratta di un prezzo medio, poiché molta differenza la fanno le zone di Roma in cui si prende in considerazione di acquistare casa.

Come sempre accade, non solo in periodo di difficoltà e pandemia, ci sono dei quartieri della città che hanno costi più abbordabili e altri che presentano immobili ben più prestigiosi. Anche in quest’ultimo caso, però, è possibile fare dei veri e propri affari sfruttando il momento.

Come fare? Chi ricerca appartamenti in vendita a Roma può individuare in Gruppo Capital l’alleato perfetto per le proprie esigenze. L’agenzia immobiliare ha in carico degli immobili di assoluto pregio e di grandissimo valore a prezzi competitivi. Avere a propria disposizione i migliori agenti immobiliari presenti sul mercato significa riuscire a individuare la soluzione perfetta per le proprie esigenze, anche nel cuore della capitale.

Per chi, invece, è alla ricerca di soluzioni decisamente più abbordabili, il consiglio è quello di spostarsi in periferia preferendo delle zone collegate con il centro qualora se ne abbia la necessità. Utile prendere in considerazione anche dei paesi limitrofi come, ad esempio, Anzio o Ardea che hanno dei costi inferiori rispetto a quelli di Roma. Il paese che ha il costo di vendita più basso è Affile.

L’acquisto di una nuova casa non è mai cosa semplice. Oltre al prezzo di vendita si devono prendere in considerazione anche le esigenze che si hanno. Non sempre, infatti, una casa che va bene per una famiglia va bene per un’altra, così come delle case piccole potrebbero essere perfette per dei single ma assolutamente inadatte per famiglie anche non numerose o per una coppia. Si tratta di punti con cui fare i conti prima di procedere con la ricerca e con l’acquisto della casa dei sogni.