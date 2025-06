Tommaso Gangemi, l’imprenditore che ha fatto gavetta negli USA e ha conquistato il settore dell’intrattenimento digitale in Italia

Si parla spesso delle difficoltà che i giovani incontrano nel mondo del lavoro odierno e forse parte del problema è il loro immobilismo. Oltre a un’idea eccessivamente legata al concetto di posto fisso e al modo in cui un tempo si svolgevano le attività, si devono fare i conti con un progresso inevitabile, trainato da un settore digitale in continua evoluzione. Cosa si dovrebbe fare? gavetta, in primis, e ovviamente mettersi in gioco imparando a stare al passo.

Un esempio virtuoso è quello di Tommaso Gangemi, giovane di Ancona che dopo una vacanza in Sardegna da giovanissimo inizia a sognare la California e quindi prende coraggio, molla l’Italia (temporaneamente) e si trasferisce negli Stati Uniti dove inizia a lavorare come croupier per poi tornare in patria circa vent’anni dopo con un bagaglio carico di esperienza e il progetto di fondare https://start2casino.com, un portale di recensioni dettagliato dedicato all’igaming.

La storia di Tommaso Gangemi, il coraggio di lasciare l’Italia

Partire e allontanarsi dalla propria terra richiede una dose di audacia non indifferente. Specialmente se non ci si trasferisce in una città europea ma dall’altra parte del globo. Lo sa bene Tommaso Gangemi che da Ancona ha deciso di attraversare l’oceano per inseguire un sogno ambizioso. Una storia ambiziosa, la sua, a tratti audace e fortemente legata al concetto di sacrificio.

La voglia di non mollare lo ha portato a lavorare ai tavoli verdi dei casinò americani più prestigiosi per arrivare poi alla guida di un’impresa digitale innovativa nelle Marche.

Durante una vacanza sulle spiagge sarde a contatto con la natura ha iniziato a sognare l’atmosfera unica californiana. L’idea che per molti sarebbe potuta rimanere un semplice sogno nel cassetto si è trasformata in un obiettivo concreto. Con entusiasmo e determinazione Tommaso fa le valigie e parte.

L’inizio non è stato facile: ha fatto una vera e propria gavetta nel mondo dei locali specializzandosi nel poker per poi acquisire skill e passare a ruoli organizzativi sempre più importanti. L’obiettivo? Raggiungere Las Vegas. E ci è riuscito.

Arrivare nella Sin City, però, lo ha portato ad avere a che fare con ritmi serrati, luci intense e pressione costante senza mai farsi intimorire. Parte come croupier per scalare le gerarchie e arrivare a ricoprire ruoli di gestione squadre e supervisione dell’incasso. Le competenze acquisite gli permettono di iniziare a lavorare ad Atlantic City, seconda capitale americana del gioco.

A contatto con centinaia di giocatori ogni giorno, Gangemi ha compreso che dietro a sfarzo ed adrenalina si celava un’organizzazione ferrea, dalla cura meticolosa e votata alla sicurezza e alla tutela dei clienti. Proprio quest’esperienza professionale e l’occhio puntato verso il digitale ha fatto nascere in lui il desiderio di sviluppare una proposta da portare nella sua nazione d’origine.

La consapevolezza lo ha spinto a rientrare in Italia dopo circa vent’anni all’estero. Nelle Marche fonda la sua startup e lo fa con cognizione, competenze e un’idea chiara che non avrebbe potuto avere da giovanissimo.

Il progetto di Start2Casinò di Tommaso Gangemi: investire nel settore dell’igaming con sincerità

A volte, per fare davvero la differenza, bisogna avere la forza d’animo di partire. È quello che ha fatto Tommaso Gangemi lasciando il Belpaese per andare negli Stati Uniti e ritornare solo 20 anni dopo con un piano ambizioso tra le mani.

Il sogno di realizzare qualcosa che resti e abbia valore lo ha fatto tornare nel Belpaese con un bagaglio di skill ed esperienze che pochi possono vantare. Il suo progetto? Si chiama Start2casino ed è molto più di un semplice sito di recensioni online. Si tratta della dimostrazione di poter offrire qualcosa di solido e utile per i lettori, con l’onestà in prima linea e il desiderio di garantire una visione chiara nel mondo dell’igaming.

Gangemi non ha mai perso di vista la sua missione: offrire agli utenti uno strumento che sia chiaro, affidabile e privo di compromessi. Ogni parola? Scritta da lui, con uno stile semplice e diretto, senza promesse irrealistiche o trucchi che in realtà non esistono nell’ambito del gioco.

Sottolinea spesso che le vincite sono solo questione di fortuna perché la sua priorità è costruire un rapporto di fiducia con il lettore. L’approccio ha pagato: il portale cresce conquistando il rispetto del settore.

Il successo arriva e la forza di Tommaso è stata quella di saper creare una squadra di talenti: analisti, informatici, legal advisor e copywriter si uniscono a lui con lo stesso obiettivo portato avanti dalla sede di Ancona ma con una mente aperta e cosmopolita. Eventi internazionali, fiere verticalizzate e casinò innovativi fanno parte della vita dell’imprenditore che ha un’agenda fittissima e continua, comunque, a girare per il mondo.

La lezione che ci vuole dare è che partire non significa abbandonare ma arricchirsi per tornare più forti. Oggi Gangemi investe nei giovani talenti italiani, pronto a condividere un’esperienza con chi desidera fare carriera nel campo dell’intrattenimento digitale. La “fuga dei cervelli” può diventare un ritorno vincente capace di trasformare la propria vita senza allontanarsi per troppo tempo da famiglia e affetti, magari trovando anche un flusso orario più leggero.

La storia di Tommaso Gangemi racconta quanto sia impegnativo lasciare il “porto sicuro” per esplorare nuove rotte. Dal mare Adriatico alle coste della California, fino a Las Vegas per poi tornare alle origini. Quella che vi abbiamo raccontato è un’ispirazione e un messaggio di speranza per chi desidera realizzare qualcosa di importante nella vita e sta cercando il coraggio per fare il salto.

















