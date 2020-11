Parquet in bagno: come scegliere

Il parquet in bagno: sì o no? Questa domanda se la pongono tantissime persone che vorrebbero avere questo pavimento così caldo e particolare anche in bagno, ma che sono preoccupate per la manutenzione dello stesso.

Quali sono le regole e i consigli da seguire? Cerchiamo di fare chiarezza.

Vantaggi e svantaggi del parquet in bagno

Tra i vantaggi del parquet in bagno dobbiamo segnalare che questo materiale, che è del tutto naturale essendo di legno, rende ogni stanza più confortevole. Questo vale anche per il bagno, naturalmente.

Non solo. Il parquet va a creare una superficie liscia e senza fughe, ideale per una stanza come questa e più semplice da pulire a differenza del gres, ad esempio.

Va da sé che questo materiale, di enorme pregio, conferisca immediatamente alla stanza un’allure del tutto particolare rendendola unica.

A questo punto non resta che capire se effettivamente il parquet è la soluzione migliore e quali accorgimenti prendere.

Iniziamo con il dire che si deve fare molta attenzione alla presenza di acqua e di umidità. A lungo andare, a causa dell’acqua che ristagna, il parquet potrebbe rovinarsi.

Si tratta dell’aspetto più importante da prendere in considerazione, perché è quello che frena la maggior parte delle persone dall’avere un pavimento in parquet in bagno.

Esistono delle soluzioni per fare in modo che il parquet non si rovini nel giro di poco tempo? Assolutamente sì. Si deve arieggiare spesso la stanza, così da non permettere che il ristagno di acqua vada a creare troppa umidità o muffe.

A tal proposito si deve ricordare che il più grande svantaggio del parquet in bagno è il suo essere igroscopico. Il legno, infatti, ha un’ottima capacità di assorbire acqua ed è per questo che bisogna prestare molta attenzione al livello di umidità in bagno così da non rovinare il pavimento.

Il consiglio da dare è quello di chiedere a un parquettista esperto prima di procedere con la decisione finale. Gli esperti di Parquet e Resina saranno sempre a disposizione per indicare le tipologie di legno ideale per un bagno. Tra queste spicca il teak, che ha un’ottima resistenza agli ambienti umidi e che è al contempo elegante e sofisticato. Spesso viene utilizzato anche per gli interni delle navi ed è per questo che la si suggerisce come migliore scelta da fare.

Anche altre tipologie di legno sono indicate. Tra queste spiccano Iroko e Doussié. Con qualche accorgimento in più, via libera anche al bellissimo parquet in legno di rovere, una vera chicca per il bagno.