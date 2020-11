Processo piazza San Carlo: avvocato di parte civile chiede risarcimenti per un milione di euro

"Ho evidenziato al gup la necessità di condannare tutti gli imputati alle pene ritenute di giustizia e di riconoscere non solo il danno per le lesioni fisiche, ma anche quello relativo alle lesioni psicologiche, che per alcune parti civili sono state addirittura più gravi di quelle fisiche e tuttora persistenti". Così l'avvocato Caterina Biafora, che al processo per i fatti di piazza San Carlo difende 22 persone che quella sera rimasero ferite, travolte dalla folla.

In particolare, il legale ha chiesto una provvisionale di 1 milione di euro. "Inizialmente le proposte dell’assicurazione erano ridicole e i risarcimenti irrisori - ha spiegato Biafora - ma grazie alla determinazione e alla cooperazione di tutte le parti civili siamo riusciti dopo anni a far riconoscere il risarcimento giusto".

Nell'udienza odierna ha preso la parola anche l'avvocato di uno degli imputati, l'architetto Enrico Bertoletti, nei confronti del quale il pm Vincenzo Pacileo ha chiesto una pena di 3 anni e 6 mesi, che ha chiesto l’assoluzione del suo assistito. Secondo l'avvocato Paolo Pacciani c'è sproporzione soprattutto con la pena che, con il consenso della procura, dovrebbe patteggiare Danilo Bessone, uno dei responsabili dell'agenzia Turismo Torino: un anno e sei mesi. "Al processo - ha detto l'avvocato - la figura di Bertoletti è stata identificata come quella del responsabile della sicurezza dell'intera manifestazione. Ma non è così. Non ha mai ricevuto un simile incarico. E nessun testimone ha mai dichiarato una cosa del genere".

La prossima udienza è stata fissata al 30 novembre.