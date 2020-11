I settori lavorativi dove l'inglese è indispensabile

La maggior parte delle posizioni lavorative per le quali ci si candida richiede la conoscenza base o intermedia della lingua inglese. Ci sono però delle posizioni in cui l’inglese è indispensabile. Che il tuo lavoro sia nel campo del turismo oppure in un ufficio, il consiglio per trovare lavoro più facilmente è sicuramente studiare la lingua e seguire un corso di inglese online o in presenza, per aumentare le possibilità d’essere assunti. Ma quali sono i lavori in cui studiare l’inglese è davvero essenziale? Ecco alcuni esempi.

Diventare assistente di volo

Per diventare assistenti di volo è essenziale conoscere la l’inglese. Che si lavori per una compagnia di bandiera, nazionale o internazionale uno dei primi requisiti richiesti è la conoscenza dell’inglese. Il motivo è semplice, un assistente di volo ha a che fare con persone di varie nazionalità, che possono aver bisogno d’aiuto. L’inglese essendo la lingua più parlata al mondo è dunque necessaria per riuscire a lavorare in modo ottimale ed assistere le persone durante il corso del volo. Quindi se il vostro sogno è viaggiare e volare con le migliori compagnie aeree il primo passo da compiere è studiare bene la lingua inglese.

Web Developer e sviluppo software

Certo sviluppare software prevede innanzi tutto che si conosca il linguaggio informatico, ma questo lavoro mette ogni giorno i professionisti del settore a confronto anche con l’inglese! Innanzi tutto, i corsi più aggiornati, i libri, i convegni ecc…sono svolti quasi sempre in lingua inglese per raggiungere così più velocemente tutti i professionisti del mondo. In secondo piano, è necessario per il web developer conoscere l’inglese al fine di avere una clientela il più ampio possibile. Infatti, questa professione è molto richiesta, ma al fine di svolgerla al meglio e di ottenere più clienti è necessario conoscere bene l’inglese. Non solo, anche se si cerca lavoro come web developer e sviluppatore di software le aziende medio grandi, e anche le più piccole, richiedono la conoscenza della lingua inglese.

Settore turistico

Nel campo del turismo l’inglese è una lingua molto richiesta. Partendo da chi lavora in un hotel, fino agli animatori, camerieri, bagnini, operatori turistici, guide turistiche, personale di informazione turistica ecc…la lingua inglese ormai risulta essere necessaria in ogni ambito. Il motivo è che nel settore turistico si ha a che fare sempre con persone di varie nazionalità, quindi oltre all’italiano è necessario imparare almeno l’inglese per avere maggiori opportunità di lavoro.

Responsabile o segretaria/o in uffici

Chi lavora in uffici di aziende, PMI, pubbliche amministrazioni, servizi al pubblico ecc…deve conoscere la lingua inglese. Sia che si operi con l’estero sia che si lavori con utenti sia italiani sia stranieri il proprio curriculum dovrebbe essere corredato anche da un bel corso approfondito che ti possa insegnare al meglio la lingua inglese. Naturalmente, per lavorare in qualunque ufficio, anche quelli di import/export, non serve solo la conoscenza inglese, ma è di certo un punto in più per chi è alla ricerca di lavoro in quest’ambiti.

Marketing

Infine, tra i settori essenziali in cui è molto importante conoscere la lingua inglese c’è quello del marketing. Se si lavora in un ufficio del marketing o si opera come esperto del settore freelance, la conoscenza della lingua inglese è essenziale. In primo piano, come per altri lavori, anche in questo campo: la formazione, i corsi d’aggiornamento, incontri e convegni importanti sono quasi tutti in lingua inglese. Non solo, bisogna anche considerare che nel settore del marketing, ci si trova sempre più spesso a interfacciarsi con professionisti e aziende estere, e con le quali per comunicare al meglio è necessario conoscere la lingua inglese.