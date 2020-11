Il Black Friday per i più piccoli è su Fantaztico.com

ll meglio della moda 0-16 con sconti del 50%, spedizioni veloci e reso gratuito. È il Black Friday Fantaztico , l’appuntamento a cui mamme e papà non possono mancare. Promozioni su scarpe, abbigliamento e accessori per neonati, bambini e ragazzi.

Dopo le offerte estive, Fantaztico torna a proporre sconti eccezionali sui marchi più prestigiosi dell’abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi, come Brums, Adidas, Levi’s, Kenzo Kids e Pepe Jeans. Camicie, completi, giubbotti, grembiuli, intimo, pantaloni, felpe e tute a metà prezzo.

I grandi marchi 0-16 anni con spedizione veloce e sconti del 50%

Con un catalogo di oltre 2.000 modelli a stagione, lo shop si distingue per un’offerta composta esclusivamente dai migliori marchi, con capi selezionati per garantire a genitori e bambini la sicurezza di tessuti adatti anche alle pelli più delicate. Una proposta che durante il Black Friday diventa più conveniente che mai.

Su www.fantaztico.com c’è tutto quello che si possa desiderare, dai grembiulini per la scuola agli abiti da cerimonia, dalle scarpe alle t-shirt personalizzate con le immagini dei personaggi Disney. E persino una sezione dedicata alle mascherine: tanti modelli lavabili arricchiti da fantastiche grafiche. Sono Made in Italy e realizzate in materiale certificato OEKO-TEX standard 100.

Bastano pochi click per trovare l’outfit perfetto. La struttura del portale, composta da categorie e sotto-categorie, semplifica lo shopping online. Una volta messi nel carrello i prodotti, il cliente non deve far altro che scegliere uno dei metodi di pagamento previsti: carta di credito, bonifico, contrassegno, PayPal, Sisalpay o Sofort.

La spedizione standard (2-3 giorni lavorativi) è gratuita per importi superiori a 100 euro. Ma chi ha fretta di ricevere i capi può ricorrere alla consegna espressa: la merce arriva entro le 12:00 del giorno successivo all’ordine.

Disponibile via telefono, e-mail e chat online, il servizio di assistenza fornisce supporto e consigli nella selezione di modello e taglia. Ma anche nell’ipotesi di un errore nessun problema: il reso è veloce e sempre gratuito.

Non perderti sconti irripetibili, visita www.fantaztico.com. Black Friday Fantaztico, lo stile che ti conviene!