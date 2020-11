Attualità |

Allenamento congiunto tra Reale Mutua Basket Torino e Unahotels Reggio Emilia

Domani, venerdì 27 novembre, alle ore 18 presso la palestra Chierici

Domani, venerdì 27 novembre, la Reale Mutua Basket Torino e Unahotels Reggio Emilia svolgeranno un allenamento congiunto.

Alle ore 18, presso la palestra Chierici, i gialloblu potranno testarsi contro una formazione di LBA, ferma per la finestra dedicata alle nazionali. Un appuntamento a porte chiuse, utile ad entrambe le squadre per mantenere alta la qualità del lavoro. Coach Cavina: “Voglio ringraziare Reggio Emilia e coach Martino per la disponibilità, questo allenamento congiunto ci permetterà di mantenere alta l’intensità, anche in una settimana segnata da qualche piccolo acciacco. Sarà interessante rivedere all'opera Pinkins dopo oltre un mese, ovviamente il suo utilizzo sarà rapportato alle sue condizioni”.

comunicato stampa

