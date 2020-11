Tff, tre performance live a quattro dimensioni per celebrare la magia del cinema

Tre performance live ospitate in tre luoghi storici, per continuare a sognare facendosi cullare dalla magia del cinema. Accadrà domani, in streaming sulla pagina Facebook del Torino Film Festival, per il progetto "Visioni resistenti", per la regia di Federico Mazzi e a cura di Maurizio Mao Pisani.

Il Primo atto si svolge al Le Roi dancing, dove il musicteller Federico Sacchi, accompagnato dall’Ukulele Turin Orchestra, racconta il grande musicista Bill Withers attraverso la leggendaria canzone Lean on me.

Nel Secondo atto, accolto dalla suggestiva cornice del cinema e teatro Maffei, l’autrice satirica Teresa Cinque presenta Frida e Barbie, ovvero riflessioni ironiche sul rapporto tra cinema e immagine femminile che neanche la pandemia ha intaccato. Anche qui, l'accompagnamento musicale è curato dalla Ukulele Turin Orchestra.

Il Terzo atto, ambientato al Cinema Massimo, è Explora, un viaggio onirico creato da Project-TO, il duo formato dal compositore e artista multimediale Riccardo Mazza e la fotografa e videomaker Laura Pol.

Le coordinate spaziali sono controllate gestualmente in tempo reale e alcune immagini storiche di sale da ballo, scelte nell’Archivio dell’Istituto Luce, collegano il passato con il futuro diventando lo spazio all’interno del quale tutto si muove.

Il commento musicale è generato in live-coding e costituisce la quarta dimensione, quella temporale: pulsazione e ampiezza sonora influiscono sulle immagini, contaminando il piano visivo.