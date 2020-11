In strada per pulire le foglie secche: l'iniziativa di Fdi e Aliud

Ieri sera una trentina di militanti di Fratelli d’Italia e di Aliud - Destra Identitaria sono intervenuti in diverse aree pubbliche della città per ripulire le strade dalle foglie, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Sono stati puliti simbolicamente: il giardino di via Chambery ang. via Bevilacqua, corso Massimo d'Azeglio lungo il Valentino, il giardino di via Avogadro ang. via Promis, la fermata Metro di Principi d'Acaja.

“La città è letteralmente abbandonata a se stessa: i nostri controviali, così come i giardini, le ciclabili e le aree verdi, sono invasi dalle foglie. Mentre il Sindaco passa il tempo a pontificare sui social, firmando qua e là riconoscimenti omogenitoriali fasulli, solo noi scendiamo a ripulire le strade di Torino." dichiara Enrico Forzese di Fratelli d'Italia.

"Sappiamo benissimo tutti cosa succede ai tombini e agli scarichi della Città se le foglie non vengono raccolte tempestivamente, o forse dobbiamo di nuovo trovarci la Città allagata come quest'estate? Senza considerare l'enorme rischio per i cittadini, che si trovano vere e proprie trappole sotto le foglie, nell'asfalto: buche, avvallamenti e quant'altro." attacca Enrico Forzese, di Fratelli d’Italia