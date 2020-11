Libero Scambio, fino a 16mila euro dal Comune a ViviBalon. Fdi attacca: “Andremo alla Corte dei Conti”

La Città di Torino si è impegnata a rimborsare l'associazione ViviBalon , concessionaria della gestione del Mercato del Libero Scambio di via Carcano, per i costi aggiuntivi che ha dovuto sostenere a causa delle misure di sicurezza introdotte per il contenimento della pandemia di Covid-19. La decisione, deliberata dalla Giunta lo scorso 6 novembre (stessa data della delibera regionale che ne sanciva la fine, ndr), prevede che il Comune possa concedere fino a 1 6mila euro “a seguito di maggiori oneri destinati al ripristino dell'equilibrio finanziario perturbato dalla crisi epidemica”.

Dopo le ultime settimane di botta e risposta, non poteva che scoppiare una nuova polemica: “In un momento di crisi - dichiarano Enzo Liardo e Patrizia Alessi di Fratelli d'Italia – il Comune non aveva modo migliore di spendere questi soldi? Un vero e proprio 'bonus suk' ingiustificabile”. L'attacco si sposta poi sui numeri: “Ad oggi – proseguono - ViviBalon corrisponde alla Città 1181,25 euro a giornata per la concessione del servizio, incassandone però almeno 3500 per l'affitto dei 350 stalli presenti a 10 euro l'uno. Un ricavo non da poco che il Comune sembra aver voluto aumentare”.