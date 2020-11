Torino verso la zona arancione, riaprono i negozi: "Ma attenzione alla sicurezza". "Non è un liberi tutti"

"Riaprire i negozi un passo importante verso la normalità ma attenzione alla sicurezza". Così la presidente di Ascom Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, commentando le ultime ore prima della riapertura delle attività che la zona rossa aveva bloccato.

Torino, così come il Piemonte, si prepara a diventare "arancione" e dunque si scaldano i motori. "Il mese di dicembre rappresenta circa il 40% delle vendite di tutto l'anno, evitate però assembramenti per la sicurezza di tutti - ammonisce la presidente dei commercianti -. Le nostre imprese sono pronte, la riapertura domani dei negozi è sicuramente un passo importante anche se rimane il rammarico per la chiusura prolungata di ristoranti e pubblici esercizi, e tutti quei settori chiusi da marzo".



"Rinnoviamo l'appello ai consumatori che ci hanno atteso con pazienza per i regali di Natale - conclude - a rivolgersi ai negozi di prossimità e non creare assembramenti e situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza di tutti imprese e clientela".



Sulla stessa lunghezza d'onda anche Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti. "Finalmente si riapre e, dopo i tanti click per il Black Friday, i consumatori potranno ritrovare il loro commerciante di fiducia nei negozi e sui mercati: è un primo passo verso la normalità che i commercianti di Torino hanno intenzione di sfruttare fino in fondo”. Ma la prudenza regna sovrana: "Non è un ‘liberi tutti’ - dice Banchieri - e le norme di sicurezza vanno rigorosamente rispettate, ma il ritorno dei consumatori nei negozi e sui mercati è un fatto importante. Come lo è che il commercio possa cogliere l’occasione del Natale per rifarsi, almeno in parte, dei lunghi mesi di difficoltà. I ristori sono una buona cosa e, anzi, ne sarebbero necessari altri: ma il vero ristoro per i nostri colleghi è la possibilità di tornare a lavorare e di alzare la saracinesca ogni mattina. Speriamo che la situazione consenta di farlo il prima possibile anche al settore della somministrazione”.