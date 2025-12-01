La Centrale del latte di Torino si "imparenta" con il mondo dei supermercati: NewPrinces ha comprato Carrefour

Dalla Centrale del latte al Carrefour, passando per il salvataggio di Diageo (e dello stabilimento cuneese di Santa Vittoria d'Alba). Non si fermano le operazioni targate NewPrinces spa, il Gruppo di cui fa parte anche la storica azienda di produzione di latte con il suo quartier generale in via Filadelfia e che, in queste ore, ha acquistato - prendendone il 100% delle quote - la grande catena francese di supermercati.



Un brand che, negli ultimi tempi, era spesso salito agli onori delle cronache anche per rapporti non proprio distesi con il mondo sindacale. L’Operazione ha ricevuto l’approvazione della Commissione Europea e si inserisce nel più ampio piano strategico di crescita e integrazione verticale di NewPrinces, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e di accelerare la convergenza tra canale industriale e rete distributiva. Con l’acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces diventa il secondo gruppo italiano agroalimentare per fatturato e il primo operatore food & beverage in termini occupazionali, con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne.

Con questa operazione, le previsioni dei risultati di Gruppo a fine 2025 dovrebbero vedere un utile netto consolidato che supererà 700 milioni di euro. “Il perfezionamento di questa operazione segna per il nostro Gruppo un passaggio di portata strategica. Con l’ingresso di Carrefour Italia, NewPrinces Group raggiunge una dimensione senza precedenti, con ricavi consolidati pari a circa 7 miliardi di Euro e un profilo patrimoniale che, entro fine anno, prevediamo superiore a 1,1 miliardi di Euro, accompagnato da una posizione finanziaria netta positiva compresa tra 150 e 200 milioni - dice Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces Group -. Questi risultati rafforzano ulteriormente la solidità del nostro modello industriale e confermano la validità delle operazioni realizzate nel corso dell’anno".



E il riferimento va anche all'operazione Diageo, chiusa a settembre di quest'anno con l'acquisizione anche dello storico stabilimento cuneese di Santa Vittoria d'Alba. "L’integrazione di Carrefour Italia rappresenta per noi anche un’opportunità concreta per rafforzare un elemento fondamentale della nostra identità: il rapporto tra industria e retail. La nostra storia nasce dall’industria alimentare e conosciamo in profondità le esigenze di chi produce. Per questo ci impegneremo a garantire un approccio equo, trasparente e collaborativo con tutti i fornitori di Carrefour Italia, valorizzando il lavoro delle filiere e assicurando stabilità, correttezza e partnership di lungo periodo".