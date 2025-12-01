StraVol.To e Il Dono del Volontariato: il cuore solidale di Torino batte in piazza Bodoni [VIDEO]

Una piazza, due eventi, un solo grande obiettivo: rendere visibile la forza del volontariato. In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, Vol.To ETS trasforma piazza Bodoni in un palcoscenico di partecipazione e cittadinanza attiva, con due iniziative che negli ultimi anni hanno saputo coinvolgere migliaia di persone, unendo generazioni diverse nel segno dell’impegno civico.

La StraVol.To

Si parte venerdì 5 dicembre 2025 con la terza edizione della StraVol.To, una caccia al tesoro urbana che animerà il centro di Torino tra giochi, enigmi, sfide fotografiche, esercizi di creatività urbana e prove poetiche. Un modo originale per promuovere il volontariato e raccontare, con azioni concrete, la bellezza dell’impegno collettivo. La manifestazione, nata nel 2023, è cresciuta fino a diventare un appuntamento fisso per volontari, giovani in Servizio Civile e cittadini curiosi di conoscere da vicino il mondo del Terzo Settore.

Il ritrovo è previsto alle ore 13.30 in piazza Bodoni, dove l’attore, comico, illusionista e ventriloquo Enrico Balsamo, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive a “Tú sí que vales” ed “Eccezionale veramente”, darà simbolicamente il via alla giornata con uno spettacolo di apertura. La StraVol.To non è solo un evento ludico: è il primo atto di tre giornate interamente dedicate al dono, alla solidarietà e al volontariato, pensate per rafforzare la rete tra le associazioni e coinvolgere le nuove generazioni.

Il villaggio de "Il Dono del volontariato"

Dal giorno successivo, sabato 6 dicembre, piazza Bodoni ospiterà “Il Dono del Volontariato”, il grande villaggio della solidarietà che, fino all’8 dicembre, dalle 10 alle 18, vedrà protagonisti oltre 200 Enti del Terzo Settore. Associazioni, fondazioni e gruppi di volontariato presenteranno le loro attività, i progetti sociali, ambientali e culturali, e offriranno prodotti solidali – decorazioni per la casa, dolci artigianali, candele, quadri, oggetti unici – pensati come idee regalo per il Natale, ma soprattutto come occasioni per sostenere concretamente cause e iniziative territoriali.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 6 dicembre alle ore 11, ancora una volta con la partecipazione di Enrico Balsamo, che tornerà sul palco per offrire un momento di leggerezza e condivisione, pensato per coinvolgere adulti e bambini e inaugurare simbolicamente le giornate dedicate al dono.

Per tre giorni, piazza Bodoni diventerà così un luogo di incontro tra cittadinanza e Terzo Settore, animato da spettacoli, musica, laboratori, attività per tutte le età e persino dalla presenza speciale di Babbo Natale. “Il Dono del Volontariato” nasce con l’obiettivo di dare visibilità al lavoro quotidiano degli ETS, offrendo uno spazio gratuito per raccogliere fondi, raccontarsi e dialogare con la comunità.

I numeri della scorsa edizione

L’edizione 2024 ha registrato 168 espositori, 9.000 visitatori e oltre 1.800 donatori: numeri significativi, che testimoniano la vitalità e la capacità di rinnovarsi di un tessuto associativo sempre più radicato e partecipato. Quest’anno, le aspettative sono alte: l’obiettivo è continuare a costruire una città dove il dono diventa gesto quotidiano, e la solidarietà un linguaggio condiviso.