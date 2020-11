Impianti dentali a Torino: presso lo Studio Bianco denti fissi in poche ore!

L'implantologia è una tecnica che consente al paziente di riavere i denti fissi in poco tempo senza protesi mobili, sostituendo un dente naturale con uno artificiale. Un impianto è composto da una particolare vite realizzata in titanio che, tramite chirurgia, viene inserita nell'osso sostituendo la radice del dente mancante. Non si tratta di un procedimento doloroso in quanto, al momento dell’inserimento dell’impianto dentale, al paziente viene fatta l’anestesia locale per ridurre ogni possibilità di disagio.

Gli Impianti dentali consentono fortunatamente quasi sempre l'inserimento di protesi fisse che possono uguagliare i denti naturali in termini di estetica, funzione e durevolezza. Questa tecnologia costituisce un'alternativa moderna ed affermata, indicata per tutti quei pazienti il cui tessuto osseo ha smesso di rigenerarsi. Una soluzione implantare di qualità migliora la capacità di mangiare, parlare e ridere e restituisce i vantaggi e il senso di sicurezza propri di chi ha denti forti e sani. Infatti dopo un intervento potrete tornare a sorridere di nuovo in tutta serenità.

