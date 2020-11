"Il corretto smaltimento di mascherine e guanti è un gesto da supereroi": al via la campagna informativa di Comune, Amiat e Gtt

Tra le nuove sfide che la situazione pandemica ci porta ad affrontare, vi è anche quella del corretto conferimento dei dispositivi di protezione personale. Amiat Gruppo Iren, d’intesa con la Città di Torino e in collaborazione con GTT, ha quindi promosso una campagna di sensibilizzazione sull’adeguato smaltimento di mascherine e guanti monouso.

L’obiettivo che l’iniziativa si propone è di evitare che questi oggetti di utilizzo ormai comune vengano gettati a terra anziché negli appositi cestini, e diventino causa di degrado per la Città.

Si è scelto, pertanto, un visual fresco e facilmente comprensibile da tutti, corredato da un testo che fa leva sull’immaginario collettivo dei supereroi che portano sempre la mascherina, connotando quindi positivamente questo elemento che fa parte ormai della nostra quotidianità: Un vero supereroe non abbandona mai la sua mascherine.

La campagna viene diffusa attraverso i siti web e i canali social della Città di Torino, di Amiat Gruppo Iren e GTT ed è visualizzata sugli schermi posizionati sui mezzi pubblici, in particolare bus e metropolitana.

“Accogliamo con molto favore l'avvio di questa campagna di sensibilizzazione verso i cittadini, che accoglie peraltro una mozione recentemente discussa in Consiglio Comunale” ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente della Città di Torino Alberto Unia “Il tema del corretto smaltimento dei dispositivi individuali di protezione dal virus è di fondamentale importanza, un gesto civico di buon senso per la salute di tutti noi e dell’ambiente”.

“È sempre importante mantenere alta l’attenzione sui temi del corretto conferimento dei rifiuti e in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo i comportamenti virtuosi devono essere osservati con particolare attenzione” ha proseguito Christian Aimaro Presidente di Amiat Gruppo Iren “Questa campagna vede il coinvolgimento di enti e aziende del territorio, a dimostrazione di quanto sia importante la collaborazione fra i diversi soggetti che offrono servizi ai cittadini per veicolare messaggi semplici ma che necessitano di immediatezza e massima diffusione”.

Per viaggiare sui mezzi pubblici è necessario indossare la mascherina, che rappresenta il principale e più sicuro strumento di prevenzione “commenta l’Amministratore Delegato di GTT, Giovanni Foti. “Grazie ad una attività di comunicazione e sensibilizzazione continua GTT ha avuto in questi mesi un ruolo quasi “educativo” nell’abituare le persone ad utilizzare con responsabilità questo importante dispositivo di protezione individuale e fare cultura della sicurezza a bordo dei propri mezzi. La collaborazione con Amiat in questo progetto si pone quindi in un’ottica di continuità per dare rilievo a un piccolo gesto sintomo di educazione e civiltà: gettare negli appositi cestini le mascherine”.