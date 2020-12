Attualità |

Basket: coach Cavina, Campani e Cappelletti incontrano i ragazzi di Casa Oz

Appuntamento 'virtuale' per il tecnico e i due giocatori di Reale Mutua, dopo l'allenamento: "Speriamo di vederci presto in presenza al Pala Gianni Asti"

Reale Mutua Basket Torino fa rima con sociale. Coach Demis Cavina, Luca Campani e Alessandro Cappelletti, al termine dell’allenamento di stasera, hanno incontrato i ragazzi di Casa Oz. Un appuntamento virtuale, ma in cui non è mancato il calore tipico di queste occasioni. L’amicizia tra la Reale Mutua Basket Torino e Casa Oz è nata da subito, diverse le iniziative comuni negli scorsi mesi. L’incontro è stato segnato da domande, curiosità e tante energie positive in vista dell’esordio casalingo di sabato 6 dicembre. I più attivi i ragazzi del corso di basket di Casa Oz, con cui l’anno scorso abbiamo avuto il piacere di condividere alcuni allenamenti. La speranza è quella di tornare al più presto a scendere in campo insieme e di averli come nostri tifosi al Pala Gianni Asti.

redazione

