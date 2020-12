Visori in distribuzione nelle librerie torinesi per vivere in 3D lo spettacolo di Elio Germano

Con i teatri ancora chiusi, a partire da oggi, martedì 1° dicembre, Fondazione Piemonte dal Vivo dà la possibilità a tutti i cittadini di assistere, comodamente da casa propria, al progetto speciale Segnale d’allarme - Smart Watching, di e con Elio Germano e la regia di Omar Rashid. Lo spettacolo potrà infatti essere visionato a 360°, in realtà virtuale, attraverso occhiali immersivi e cuffie. I dispositivi, regolarmente sanificati e individuali, saranno in distribuzione presso le librerie Luna’s Torta (fino al 5 dicembre) e Therese (dal 7 al 12).

Il progetto parte da Torino per poi diffondersi, nelle settimane successive, ad altri comuni del Piemonte, nell’ambito dell'iniziativa digitale onLive, immaginata dalla Fondazione per provare ad abbattere il confine fra onsite e online, superando il distanziamento imposto dallo schermo del computer in questo periodo difficile (www.piemontedalvivo.it/onlive).

Segnale d’allarme è la trasposizione in realtà virtuale di La mia battaglia, un testo scritto da Elio Germano e Chiara Lagani, trasformato in un film nel 2019.

Gli spettatori vivranno una serata unica, direttamente dal proprio salotto, con uno spettacolo disturbante, pensato apposta per scuotere le coscienze e tenere alta la tensione, esattamente come accadrebbe dalle prime file di una platea. Si avrà infatti la sensazione di trovarsi in teatro ed essere in compagnia di altri spettatori, percependo l’energia della sala e del resto del pubblico.

I visori, con raggi ultravioletti, dopo l’uso devono essere riconsegnati tassativamente il giorno successivo; previa adeguata santificazione, saranno così pronti a raggiungere le case di altri spettatori.