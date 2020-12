Torino, la Giunta comunale proroga i progetti PassporTo e Pass 60

Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero Roberto Finardi la proroga dei progetti PassporTo e Pass 60.

Sebbene siano rivolti a target con caratteristiche diverse, entrambi i progetti hanno l'obiettivo comune di garantire il benessere dei cittadini attraverso la conoscenza e la pratica dello sport e delle attività ricreative.

Per facilitare l’ingresso agli impianti sportivi, PassPorto quest'anno si è rinnovato con la creazione di un'apposita “webapp PassporTo” che permette ai quattordicenni e quindicenni di poter accedere per consultare in tempo reale l'elenco aggiornato delle offerte, gli impianti a disposizione con accesso gratuito, verificare la distanza dalla loro posizione ed essere sempre informati sulle novità.

Pass60 è la tessera nominativa che ogni anno la Città invia ai circa dodici mila residenti che festeggiano i sessanta anni, permettendo loro di fruire per l'intero anno un ampio ventaglio di iniziative a loro rivolte.

Nel corso del mese di febbraio il nostro Paese è stato coinvolto nel contagio da Covid-19. La pandemia ha comportato la sospensione delle attività sportive ricreative e culturali con la conseguenza che i destinatari dei due progetti non hanno potuto fruire delle offerte. Per questo si è deciso di prorogare i due progetti dal 1 marzo 2021 fino al 28 febbraio 2022 in accordo con i partner che collaborano alle iniziative.

La Città realizzerà un’intensa attività di comunicazione e promozione dei due progetti con manifesti, locandine e cartoline nonché la pubblicazione nel suo sito internet e sui social network. La realizzazione di PassporTo e Pass 60 non comporta oneri per Città.

Sempre su proposta dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero Roberto Finardi, la Giunta ha approvato anche l’erogazione dei contributi vari per le manifestazioni o attività sportive. Con la delibera del 6 ottobre 2020 è stato approvato l’avviso per individuare i beneficiari di contributi per le attività legate allo Sport e Tempo Libero per il periodo compreso fra il 1 settembre e 31 dicembre 2020. La delibera prevedeva che la valutazione dei progetti presentati fosse fatta da una Commissione appositamente istituita presso l’Area Sport e Tempo Libero che, in base agli elementi forniti dai richiedenti, ha assegnato dei punteggi utilizzati per definire la graduatoria. Il totale dei contributi erogati è di 36.5576,25 euro.

Sono pervenute all’Assessorato allo Sport dieci domande di contributo e tutte sono state ritenute dalla Commissione attinenti alle attività sportive multidisciplinari rivolte ai soggetti diversamente abili.