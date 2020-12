Aiutaci con un click per Amico Sport Cuneo

Pronti che si parte! “Armati” di mouse, pc, tablet o semplicemente smartphone, ovvero quello che teniamo in mano per lungo tempo durante la giornata e che questa volta può davvero significare tanto per alcuni atleti speciali; speciali perché nella vita hanno avuto qualche problema in più rispetto alle altre persone nel farsi riconoscere abili, ma con tantissime abilità e capacità.

Loro sono i simpaticissimi atleti della ASD Amico Sport, soprannominati anche “i portatori sani di sorrisi” e oggi, più che mai hanno bisogno di tutti noi; chi può fare a meno dei loro sorrisi? Nessuno, credo!

Quindi forza, facciamo squadra tutti insieme a suon di voti!

Basta infatti, un semplice voto e chiunque di noi potrà aiutare questi ragazzi a partecipare all'assegnazione di una parte dei 200.000€ che saranno donati da UniCredit.

UniCredit rinnova quindi il suo impegno solidale con il progetto "1 voto, 200.000 aiuti concreti", per donare un contributo importante alle Organizzazioni Non Profit italiane; si parte il 2 dicembre e si concluderà il 31 gennaio 2021, con i voti e le donazioni che quest’anno prevedono anche la possibilità “Plus”, per incrementare i voti.

Perché votare per Amico Sport? Per permettere che il sogno chiamato Open Space accanto alla palestra “P. Mosconi”, ovvero uno spazio aperto dove ci si potrà incontrare, giocare, far festa, insomma vivere, si possa concretizzare.

Allora cosa stai aspettando, vota anche tu per Amico Sport e vinciamo tutti insieme!





Istruzioni

Clicca sul seguente link sicuro https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/piemonte/associazione_sportivadilettantisticaamicosportlibertascuneo_20/iniziative/open-space_non_serveandaresullalunaperesserespaziali.html

Scorrendo verso il basso, dopo la descrizione del progetto trovi un pulsante con sfondo blu “VOTA e SOSTIENI QUESTA ORGANIZZAZIONE” – Cliccaci sopra

Spunta “esprimo il consenso per il trattamento dei dati”

Clicco su “VOTA VIA EMAIL”

Inserisco la mia e-mail e il mio nominativo e clicco sul pulsante “VOTA VIA EMAIL”

A questo punto riceverai una email dove ti viene chiesto di cliccare per confermare

Grazie per averci dedicato del tempo!

Se vorrai fare una donazione affinchè si riescano ad ultimare i lavori per questi ragazzi, in questa piattaforma potrai farlo!

Grazie da Amico Sport Cuneo