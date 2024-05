Diego Bianchi (Propaganda live) ospite al Circolo Risorgimento: "Zoro" si racconta a Torino

Saranno giorni di grandi ospiti e personaggi, per Torino. Ma sabato prossimo - 11 maggio - ci sarà anche spazio per un appuntamento "fuori". Nella settimana del Salone del Libro, infatti, Diego Bianchi sarà ospite per una serata al circolo Arci Risorgimento, in via Giovanni Poggio 16.



Volto noto di La7 (ma anche del web), Bianchi parteciperà a un talk in cui si racconterà della sua trasmissione più famosa, Propaganda Live, erede di proposte degli anni passati come Gazebo o La zeta di Zoro. Un format a metà strada tra l'intrattenimento e il giornalismo, in cui si mescolano argomenti e registri, ma soprattutto all'interno del quale si cerca di restituire un'immagine dell'attualità e della politica italiana e mondiale. Soprattutto attraverso le immagini, in cui Bianchi è maestro.



Appuntamento dunque per sabato 11 maggio alle 20.30, con ingresso libero, ma rigorosamente riservato ai soci Arci (fino a esaurimento posti).