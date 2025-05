Imparare a conoscere il nuovo codice della strada con la Polizia locale di Grugliasco

L'8 maggio si svolgerà una giornata di studio gratuita sulla nuova riforma del codice della strada e sui principali riflessi sull'attività operativa della polizia locale di Grugliasco con i relatori Alberto Ceste, Funzionario E.Q. del Settore “Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata” della Regione Piemonte e Carlo Carrera, esperto in materia di circolazione stradale.

Il programma prevede alle 8 la registrazione dei partecipanti, alle 8.30 i saluti del sindaco Emanuele Gaito e del Comandante della Polizia Locale di Grugliasco Massimo Penz. L'inizio dei lavori è in programma presso il padiglione espositivo “La Nave” al parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

Ecco, nel dettaglio, gli argomenti che saranno trattati:

-Inquadramento generale della Legge 25 novembre 2024, n. 177

-Articolo 7 C.d.S.: Z.T.L., sosta riservata, aree di sosta a pagamento e collegamenti con gli articoli 198 e 201 C.d.S.

-Articolo 142 C.d.S.: le novità introdotte dai commi 6-ter e 8

-Articolo 186 C.d.S.: le novità introdotte dai commi 9-ter e 9-quater e collegamenti con l'articolo 125 C.d.S.

-Articolo 187 C.d.S.: dall'eliminazione “dello stato di alterazione psico-fisica” alle modificazioni maggiormente significative introdotte dalla Legge n. 177/2024

-Articolo 218-ter: la sospensione della patente in relazione al punteggio, cosiddetta “sospensione breve della patente di guida”

-Prassi amministrativa

-Casistica giurisprudenziale

-Risposta ai quesiti.

Alle 13.30 è previsto il termine dei lavori

L'iscrizione gratuita si effettua on line alla mail: segr.pl@comune.grugliasco.to.it con specifica del numero dei partecipanti e gli eventuali quesiti che si intendono porre, fino ad esaurimento posti.

A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.