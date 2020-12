Madre e figlia rubano in un negozio e scappano, il titolare si aggrappa alla loro auto e viene trascinato per alcuni metri: arrestate [VIDEO]

Avevano cercato di rubare all'interno di un negozio, ma il titolare le aveva scoperte e quindi si erano date alla fuga, salendo in macchina e scappando via. Ma l'uomo non si era arresto e si era addirittura aggrappato alla loro vettura, venendo trascinato per alcuni metri.

Era l'8 di agosto. Sono passati alcuni mesi da quel giorno - in un esercizio commerciale di Pianezza - ma le due responsabili, madre e figlia rispettivamente di 40 e 23 anni, di origine rom, sono state incastrate dalle indagini e arrestate dai carabinieri. Per loro l'accusa è di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.